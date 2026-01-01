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Yutaka Matsushige
Yutaka Matsushige Yutaka Matsushige
Kinoafisha Persons Yutaka Matsushige

Yutaka Matsushige

Yutaka Matsushige

Date of Birth
19 January 1963
Age
63 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor
Height
188 cm (6 ft 2 in)
Actor type
Dramatic actor, Action hero, Fantasy hero

Popular Films

Midnight Diner 8.3
Midnight Diner (2009)
Unnatural 8.0
Unnatural (2018)
Inu-oh 7.5
Inu-oh (2021)

Filmography

Scarlet 6.8
Scarlet Hateshinaki Scarlet
Action, Adventure, Animation 2025, Japan / USA
Watch trailer
Inu-oh 7.5
Inu-oh Inu-oh
Animation, Fantasy, Music, Anime 2021, Japan / China
Watch trailer
Our 30-minute Sessions 6.3
Our 30-minute Sessions Sayonara made no 30-bun
Drama, Fantasy, Music 2020, Japan
Hikkoshi daimyô! 6.2
Hikkoshi daimyô! Hikkoshi daimyô!
Comedy, History 2019, Japan
Unnatural 8
Unnatural
Drama, Crime, , 2018, Japan
Kensatsu gawa no zainin 6.4
Kensatsu gawa no zainin Kensatsu gawa no zainin
Detective, Crime 2018, Japan
Cafe Funiculi Funicula 6.6
Cafe Funiculi Funicula Kohi ga Samenai Uchi Ni
Adventure, Drama, Fantasy 2018, Japan
Outrage: Final Chapter 6.1
Outrage: Final Chapter Autoreiji saishusho / Outrage Coda
Action, Drama, Crime 2017, Japan
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