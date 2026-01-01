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Yutaka Matsushige
Yutaka Matsushige
Kinoafisha
Persons
Yutaka Matsushige
Yutaka Matsushige
Yutaka Matsushige
Date of Birth
19 January 1963
Age
63 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor
Height
188 cm (6 ft 2 in)
Actor type
Dramatic actor
,
Action hero
,
Fantasy hero
Popular Films
8.3
Midnight Diner
(2009)
8.0
Unnatural
(2018)
7.5
Inu-oh
(2021)
Filmography
6.8
Scarlet
Hateshinaki Scarlet
Action, Adventure, Animation
2025, Japan / USA
Watch trailer
7.5
Inu-oh
Inu-oh
Animation, Fantasy, Music, Anime
2021, Japan / China
Watch trailer
6.3
Our 30-minute Sessions
Sayonara made no 30-bun
Drama, Fantasy, Music
2020, Japan
6.2
Hikkoshi daimyô!
Hikkoshi daimyô!
Comedy, History
2019, Japan
8
Unnatural
Drama, Crime, ,
2018, Japan
6.4
Kensatsu gawa no zainin
Kensatsu gawa no zainin
Detective, Crime
2018, Japan
6.6
Cafe Funiculi Funicula
Kohi ga Samenai Uchi Ni
Adventure, Drama, Fantasy
2018, Japan
6.1
Outrage: Final Chapter
Autoreiji saishusho / Outrage Coda
Action, Drama, Crime
2017, Japan
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