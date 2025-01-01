Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Gia Coppola Awards

Awards and nominations of Gia Coppola

Gia Coppola
Awards and nominations of Gia Coppola
Venice Film Festival 2020 Venice Film Festival 2020
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2013 Venice Film Festival 2013
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014 Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Best Youth Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more