Kinoafisha Persons Jessica Brown-Findlay Awards

Jessica Brown-Findlay
Awards and nominations of Jessica Brown-Findlay
Screen Actors Guild Awards 2013 Screen Actors Guild Awards 2013
Screen Actors Guild Awards 2014 Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
