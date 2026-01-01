Menu
Maria Alyokhina
Maria Alyokhina
Date of Birth
6 June 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
7.2
Pussy Riot: A Punk Prayer
(2013)
6.9
Why Are We Creative? – The Centipede's Dilemma
(2018)
6.6
Act & Punishment
(2015)
Filmography
3
6.9
Why Are We Creative? – The Centipede's Dilemma
Why Are We Creative: The Centipede's Dilemma
Documentary
2018, Germany
Watch trailer
6.6
Act & Punishment
Act & Punishment
Documentary
2015, Russia
7.2
Pussy Riot: A Punk Prayer
Pussy Riot: A Punk Prayer
Documentary, Musical
2013, Russia / Great Britain
