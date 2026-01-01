Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Алехина
Maria Alyokhina
Мария Алехина
Мария Алехина
Maria Alyokhina
Дата рождения
6 июня 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
7.2
Показательный процесс: История Pussy Riot
(2013)
6.9
Почему мы креативны?
(2018)
6.6
Выступление и наказание
(2015)
Фильмография Мария Алехина
Жанр
Все
Документальный
Мюзикл
Год
Все
2018
2015
2013
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.9
Почему мы креативны?
Why Are We Creative: The Centipede's Dilemma
документальный
2018, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Выступление и наказание
Act & Punishment
документальный
2015, Россия
7.2
Показательный процесс: История Pussy Riot
Pussy Riot: A Punk Prayer
документальный, мюзикл
2013, Россия / Великобритания
