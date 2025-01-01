Menu
Anna Banschikova
Kinoafisha Persons Anna Banschikova

Date of Birth
24 January 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Aquarius

Biography of Anna Banschikova

Anna Banshchikova - Russian actress. She was born January 24, 1975 in Saint Petersburg, Russia.

Popular Films

Kotostrofa 9.5
Kotostrofa (2023)
Zhazhda 6.9
Zhazhda (2013)
Piligrim 6.0
Piligrim (2018)

Filmography

Genre
Year
All 27 Films 7 TV Shows 20 Actress 27
Aleksandr I
Aleksandr I
History 2025, Russia
Kto bystree?
Comedy, Adventure 2024, Russia
Kupidony
Kupidony
Drama, Romantic 2024, Russia
Kino pro banditov
Kino pro banditov
Crime, Comedy 2023, Russia
Kotostrofa 9.5
Kotostrofa
Comedy 2023, Russia
Za polchasa do vesny
Za polchasa do vesny
Drama, Music 2023, Belarus
Bednye Abramovichi
Bednye Abramovichi
Comedy 2023, Russia
Temnaya storona sveta 3
Temnaya storona sveta 3
Detective 2022, Russia
Vasha tetya Lyusi
Vasha tetya Lyusi
Romantic 2022, Russia
Temnaya storona sveta 2
Temnaya storona sveta 2
Detective 2020, Russia
Otchayannye
Otchayannye
Crime, Romantic 2019, Russia
Pereletnye pticy
Pereletnye pticy
Romantic 2019, Russia
Temnaya storona sveta
Temnaya storona sveta
Detective, Romantic 2018, Russia
Koldovskoe ozero
Koldovskoe ozero
Drama, Romantic, Detective 2018, Russia
Forsaken 4.4
Forsaken Prishelets
Sci-Fi 2018, Russia
Watch trailer
Piligrim 6
Piligrim Piligrim
Thriller 2018, Russia
Watch trailer
Ischeyka
Ischeyka
Detective 2016, Russia
Nepridumannaya zhizn
Nepridumannaya zhizn
Drama, Romantic 2015, Russia
Ne zhenskoe delo
Ne zhenskoe delo
Action, Crime 2014, Russia
Ne ostavlyay menya, Lyubov
Ne ostavlyay menya, Lyubov
Romantic 2014, Russia
Major policii
Major policii
Crime, Detective 2013, Russia
Zhazhda 6.9
Zhazhda Zhazhda
Drama 2013, Russia
Watch trailer
U boga svoi plany 5.1
U boga svoi plany U boga svoi plany
Drama, Romantic 2012, Russia
Dom bez vyhoda
Dom bez vyhoda
Romantic 2010, Russia
Show more
