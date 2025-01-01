Menu
Anna Banschikova
Date of Birth
24 January 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Aquarius
Biography of Anna Banschikova
Anna Banshchikova - Russian actress. She was born January 24, 1975 in Saint Petersburg, Russia.
Expand
Popular Films
9.5
Kotostrofa
(2023)
6.9
Zhazhda
(2013)
6.0
Piligrim
(2018)
Filmography
20
Actress
27
Aleksandr I
History
2025, Russia
Kto bystree?
Comedy, Adventure
2024, Russia
Kupidony
Drama, Romantic
2024, Russia
Kino pro banditov
Crime, Comedy
2023, Russia
9.5
Kotostrofa
Comedy
2023, Russia
Za polchasa do vesny
Drama, Music
2023, Belarus
Bednye Abramovichi
Comedy
2023, Russia
Temnaya storona sveta 3
Detective
2022, Russia
Vasha tetya Lyusi
Romantic
2022, Russia
Temnaya storona sveta 2
Detective
2020, Russia
Otchayannye
Crime, Romantic
2019, Russia
Pereletnye pticy
Romantic
2019, Russia
Temnaya storona sveta
Detective, Romantic
2018, Russia
Koldovskoe ozero
Drama, Romantic, Detective
2018, Russia
4.4
Forsaken
Prishelets
Sci-Fi
2018, Russia
Watch trailer
6
Piligrim
Piligrim
Thriller
2018, Russia
Watch trailer
Ischeyka
Detective
2016, Russia
Nepridumannaya zhizn
Drama, Romantic
2015, Russia
Ne zhenskoe delo
Action, Crime
2014, Russia
Ne ostavlyay menya, Lyubov
Romantic
2014, Russia
Major policii
Crime, Detective
2013, Russia
6.9
Zhazhda
Zhazhda
Drama
2013, Russia
Watch trailer
5.1
U boga svoi plany
U boga svoi plany
Drama, Romantic
2012, Russia
Dom bez vyhoda
Romantic
2010, Russia
Show more
