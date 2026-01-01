Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Podzemelya Chiken Karri. Besagon – istrebitel vampirov
1 poster
Kinoafisha Films Podzemelya Chiken Karri. Besagon – istrebitel vampirov

Podzemelya Chiken Karri. Besagon – istrebitel vampirov

18+
Напомним о выходе в прокат
Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2022
Cast
Aleksandr Gudkov
Aleksandr Gudkov
Anton Shastun
Anton Shastun
Ida Galich
Ida Galich
Denis Kukoyaka
Denis Kukoyaka
Cast and Crew
Similar films for Podzemelya Chiken Karri. Besagon – istrebitel vampirov
Istorii v kino: Chaynaya istoriya 0.0
Istorii v kino: Chaynaya istoriya (2022)
Istorii v kino: Odnazhdy v parke 0.0
Istorii v kino: Odnazhdy v parke (2022)
Istorii v kino: Paranormalnoe 0.0
Istorii v kino: Paranormalnoe (2022)
Istorii v kino: Zhiraf na pamyat 0.0
Istorii v kino: Zhiraf na pamyat (2022)
Istorii v kino: Inomarka 0.0
Istorii v kino: Inomarka (2022)
Istorii v kino: Kupi konya 0.0
Istorii v kino: Kupi konya (2022)
Istorii v kino: Opasnaya 0.0
Istorii v kino: Opasnaya (2022)
Istorii v kino: Svidanie 0.0
Istorii v kino: Svidanie (2022)
Istorii v kino: Ya — zvezda! 0.0
Istorii v kino: Ya — zvezda! (2022)
Istorii v kino: Obeschanie 0.0
Istorii v kino: Obeschanie (2022)
Istorii v kino: Opozdanie 0.0
Istorii v kino: Opozdanie (2022)
Istorii v kino: (Ne)nauchnaya rabota 0.0
Istorii v kino: (Ne)nauchnaya rabota (2022)

Film rating

0.0
Rate 2 votes
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more