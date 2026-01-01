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Aleksandar Seksan Aleksandar Seksan
Kinoafisha Persons Aleksandar Seksan

Aleksandar Seksan

Aleksandar Seksan

Date of Birth
24 August 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Action hero

Popular Films

Balkanika: Dark Side 8.5
Balkanika: Dark Side (2025)
The Pavilion 7.4
The Pavilion (2025)
May Labor Day 7.1
May Labor Day (2022)

Filmography

Genre
Year
Balkanika: Dark Side 8.5
Balkanika: Dark Side Balkanika: Tamna Strana
Action, Comedy, Crime 2025, Bosnia and Herzegovina
The Pavilion 7.4
The Pavilion Paviljon
Comedy, Drama 2025, Bosnia and Herzegovina / Croatia / North Macedonia / Serbia / Montenegro
May Labor Day 7.1
May Labor Day Praznik rada
Drama 2022, Bosnia and Herzegovina / Croatia / North Macedonia / Montenegro / Serbia
Jasmina 6.2
Jasmina Jasmina
Drama 2010, Bosnia and Herzegovina
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