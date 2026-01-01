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Aleksandar Seksan
Aleksandar Seksan
Kinoafisha
Persons
Aleksandar Seksan
Aleksandar Seksan
Aleksandar Seksan
Date of Birth
24 August 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Action hero
Popular Films
8.5
Balkanika: Dark Side
(2025)
7.4
The Pavilion
(2025)
7.1
May Labor Day
(2022)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Crime
Drama
Year
All
2025
2022
2010
All
4
Films
4
Actor
4
8.5
Balkanika: Dark Side
Balkanika: Tamna Strana
Action, Comedy, Crime
2025, Bosnia and Herzegovina
7.4
The Pavilion
Paviljon
Comedy, Drama
2025, Bosnia and Herzegovina / Croatia / North Macedonia / Serbia / Montenegro
7.1
May Labor Day
Praznik rada
Drama
2022, Bosnia and Herzegovina / Croatia / North Macedonia / Montenegro / Serbia
6.2
Jasmina
Jasmina
Drama
2010, Bosnia and Herzegovina
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