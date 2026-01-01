Menu
Marcus Mumford
Date of Birth
31 January 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Aquarius

Ted Lasso 8.5
Ted Lasso (2020)
Big Easy Express 7.6
Big Easy Express (2012)

Genre
Year
Ted Lasso
Comedy, Sport 2020, USA
Big Easy Express Big Easy Express
Musical, Documentary 2012, USA
