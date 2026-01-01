Alex Ebert

Menu
Date of Birth
12 May 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
7.6
Avicii: True Stories
(2017)
7.6
Big Easy Express
(2012)
7.3
I'm Dying Up Here
(2017)
Filmography
7.3
I'm Dying Up Here
Drama, Comedy
2017, USA
7.6
Avicii: True Stories
Avicii: True Stories
Documentary, Musical
2017, USA
Watch trailer
6.7
A Most Violent Year
A Most Violent Year
Crime, Thriller, Drama, Action
2014, USA
Watch trailer
7.3
All Is Lost
All Is Lost
Drama, Adventure
2013, USA
Watch trailer
7.6
Big Easy Express
Big Easy Express
Musical, Documentary
2012, USA
