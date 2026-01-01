Menu
Alex Ebert

Date of Birth
12 May 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Avicii: True Stories 7.6
Avicii: True Stories (2017)
Big Easy Express 7.6
Big Easy Express (2012)
I'm Dying Up Here 7.3
I'm Dying Up Here (2017)

Filmography

Genre
Year
I'm Dying Up Here 7.3
I'm Dying Up Here
Drama, Comedy 2017, USA
Avicii: True Stories 7.6
Avicii: True Stories
Documentary, Musical 2017, USA
A Most Violent Year 6.7
A Most Violent Year
Crime, Thriller, Drama, Action 2014, USA
All Is Lost 7.3
All Is Lost
Drama, Adventure 2013, USA
Big Easy Express 7.6
Big Easy Express
Musical, Documentary 2012, USA
