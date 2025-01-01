Menu
Awards and nominations of Kim Nguyen

Kim Nguyen
Venice Film Festival 2017 Venice Film Festival 2017
Best Film (Venice Days)
Nominee
Berlin International Film Festival 2012 Berlin International Film Festival 2012
Competition
Winner
Best Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2016 Toronto International Film Festival 2016
Best Canadian Feature Film
Nominee
