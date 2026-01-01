Menu
Matthias Glasner
Matthias Glasner
Kinoafisha
Persons
Matthias Glasner
Matthias Glasner
Matthias Glasner
Date of Birth
20 January 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer, Producer
Popular Films
7.7
Dying
(2024)
7.5
Das Boot
(2018)
6.9
The Coming Days
(2010)
Filmography
Genre
All
Drama
Sci-Fi
Thriller
War
Year
All
2024
2018
2011
2010
All
4
Films
3
TV Shows
1
Director
3
Producer
3
Writer
2
7.7
Dying
Sterben
Drama
2024, Germany
Watch trailer
7.5
Das Boot
Drama, Thriller, War
2018, Germany/Czechia
6.7
Gnade
Gnade
Drama
2011, Germany / Norway
6.9
The Coming Days
Die kommenden Tage
Sci-Fi, Drama
2010, Germany
Watch trailer
