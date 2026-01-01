Menu
Matthias Glasner

Matthias Glasner

Date of Birth
20 January 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer, Producer

Popular Films

Dying 7.7
Dying (2024)
Das Boot 7.5
Das Boot (2018)
The Coming Days 6.9
The Coming Days (2010)

Filmography

Genre
Year
Dying 7.7
Dying Sterben
Drama 2024, Germany
Das Boot 7.5
Das Boot
Drama, Thriller, War 2018, Germany/Czechia
Gnade 6.7
Gnade Gnade
Drama 2011, Germany / Norway
The Coming Days 6.9
The Coming Days Die kommenden Tage
Sci-Fi, Drama 2010, Germany
