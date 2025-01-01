Menu
Kinoafisha Persons Ziad Doueiri Awards

Awards and nominations of Ziad Doueiri

Ziad Doueiri
Cannes Film Festival 1998 Cannes Film Festival 1998
François Chalais Award
Winner
Venice Film Festival 2017 Venice Film Festival 2017
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2005 Sundance Film Festival 2005
World Cinema - Dramatic
Nominee
Toronto International Film Festival 1998 Toronto International Film Festival 1998
International Critics' Award (FIPRESCI)
Winner
