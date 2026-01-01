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Kinoafisha Persons Brian Percival Awards

Awards and nominations of Brian Percival

Brian Percival
Awards and nominations of Brian Percival
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best Director - Fiction/Entertainment
Winner
BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
Best Director
Winner
Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 2002 BAFTA Awards 2002
Best British Short Film
Winner
Best British Short Film
Winner
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