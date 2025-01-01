Menu
Nadine Labaki
Awards
Awards and nominations of Nadine Labaki
Nadine Labaki
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Nadine Labaki
Cannes Film Festival 2018
Prix de la citoyenneté
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
François Chalais Award
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2007
Golden Camera
Nominee
C.I.C.A.E. Award
Nominee
BAFTA Awards 2019
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Toronto International Film Festival 2011
People's Choice Award
Winner
