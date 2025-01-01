Menu
Kinoafisha Persons Sean Baker Awards

Awards and nominations of Sean Baker

Sean Baker
Academy Awards, USA 2025 Academy Awards, USA 2025
Best Motion Picture of the Year
Winner
Best Achievement in Directing
Winner
Best Achievement in Film Editing
Winner
Best Original Screenplay
Winner
Cannes Film Festival 2024 Cannes Film Festival 2024
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2025 Golden Globes, USA 2025
Best Director, Motion Picture
Nominee
 Best Screenplay, Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 2025 BAFTA Awards 2025
Best Casting
Winner
Best Film
Nominee
 Best Director
Nominee
 Best Editing
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Best of Next!
Nominee
Toronto International Film Festival 2024 Toronto International Film Festival 2024
Best Film
Nominee
