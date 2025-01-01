Menu
Sean Baker
Awards and nominations of Sean Baker
Academy Awards, USA 2025
Best Motion Picture of the Year
Winner
Best Achievement in Directing
Winner
Best Achievement in Film Editing
Winner
Best Original Screenplay
Winner
Cannes Film Festival 2024
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2025
Best Director, Motion Picture
Nominee
Best Screenplay, Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 2025
Best Casting
Winner
Best Film
Nominee
Best Director
Nominee
Best Editing
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
Sundance Film Festival 2015
Best of Next!
Nominee
Toronto International Film Festival 2024
Best Film
Nominee
