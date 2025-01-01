Menu
Brandon Cronenberg Awards

Brandon Cronenberg
Awards and nominations of Brandon Cronenberg
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
Un Certain Regard Award
Nominee
 Golden Camera
Nominee
Sundance Film Festival 2020 Sundance Film Festival 2020
World Cinema - Dramatic
Nominee
Toronto International Film Festival 2012 Toronto International Film Festival 2012
Best Canadian First Feature Film
Winner
Toronto International Film Festival 2019 Toronto International Film Festival 2019
Best Canadian Short Film
Nominee
