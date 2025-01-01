Menu
Awards
Awards and nominations of Brandon Cronenberg
Cannes Film Festival 2012
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Camera
Nominee
Sundance Film Festival 2020
World Cinema - Dramatic
Nominee
Toronto International Film Festival 2012
Best Canadian First Feature Film
Winner
Toronto International Film Festival 2019
Best Canadian Short Film
Nominee
