Kinoafisha Persons Céline Sciamma Awards

Awards and nominations of Céline Sciamma

Céline Sciamma
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Best Screenplay
Winner
Queer Palm
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014 Cannes Film Festival 2014
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
Golden Camera
Nominee
 Un Certain Regard Award
Nominee
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
Best Film Not in the English Language
Nominee
Berlin International Film Festival 2011 Berlin International Film Festival 2011
Teddy Jury Award
Winner
Berlin International Film Festival 2021 Berlin International Film Festival 2021
Best Film
Nominee
