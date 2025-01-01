Menu
Céline Sciamma
Awards
Awards and nominations of Céline Sciamma
Céline Sciamma
About
Filmography
Articles
Awards
Cannes Film Festival 2019
Best Screenplay
Winner
Queer Palm
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2007
Golden Camera
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
BAFTA Awards 2022
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2020
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Berlin International Film Festival 2011
Teddy Jury Award
Winner
Berlin International Film Festival 2021
Best Film
Nominee
