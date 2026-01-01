Оповещения от Киноафиши
Награды
Награды и номинации Селин Скьямма
Céline Sciamma
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Каннский кинофестиваль 2019
Квир-пальма
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотая камера
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA 2020
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Берлинале 2011
Приз жюри Тедди
Победитель
Берлинале 2021
Лучший фильм
Номинант
