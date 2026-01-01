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Kinoafisha
Persons
Pat O'Connor
Awards
Awards and nominations of Pat O'Connor
Pat O'Connor
About
Awards
Awards and nominations of Pat O'Connor
Cannes Film Festival 1984
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1983
Single Drama
Winner
Venice Film Festival 1998
Golden Lion
Nominee
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