Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Pat O'Connor Awards

Awards and nominations of Pat O'Connor

Pat O'Connor
Awards and nominations of Pat O'Connor
Cannes Film Festival 1984 Cannes Film Festival 1984
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1983 BAFTA Awards 1983
Single Drama
Winner
Venice Film Festival 1998 Venice Film Festival 1998
Golden Lion
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more