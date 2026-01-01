Menu
Marcel Maupi
Marcel Maupi
Kinoafisha
Persons
Marcel Maupi
Marcel Maupi
Marcel Maupi
Date of Birth
6 November 1881
Age
67 years old
Zodiac sign
Scorpio
Date of death
4 January 1949
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor
Popular Films
7.8
Fanny
(1932)
7.0
L'école buissonnière
(1949)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
1949
1932
All
2
Films
2
Actor
2
7
L'école buissonnière
L'école buissonnière
Drama
1949, France
7.8
Fanny
Fanny
Comedy, Drama
1932, France
