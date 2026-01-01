Menu
Marcel Maupi

Marcel Maupi

Date of Birth
6 November 1881
Age
67 years old
Zodiac sign
Scorpio
Date of death
4 January 1949
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Fanny 7.8
Fanny (1932)
L'école buissonnière 7.0
L'école buissonnière (1949)

Filmography

Genre
Year
L'école buissonnière 7
L'école buissonnière L'école buissonnière
Drama 1949, France
Fanny 7.8
Fanny Fanny
Comedy, Drama 1932, France
