Kinoafisha Persons Jay Duplass Awards

Awards and nominations of Jay Duplass

Jay Duplass
Awards and nominations of Jay Duplass
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Berlin International Film Festival 2005 Berlin International Film Festival 2005
Best Short Film
Winner
Best Short film
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016 Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
