Tim Fehlbaum
Awards and nominations of Tim Fehlbaum
Academy Awards, USA 2025 Academy Awards, USA 2025
Best Original Screenplay
Nominee
Venice Film Festival 2024 Venice Film Festival 2024
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Nominee
