Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Tim Fehlbaum
Awards
Awards and nominations of Tim Fehlbaum
Tim Fehlbaum
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Tim Fehlbaum
Academy Awards, USA 2025
Best Original Screenplay
Nominee
Venice Film Festival 2024
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree