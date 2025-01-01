Aleksey Koryakov

Menu
Date of Birth
12 June 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Passenger 6.4
Passenger (2009)
Nelegkoe schaste 5.4
Nelegkoe schaste (2016)
From Moscow or Not 2.0
From Moscow or Not (2011)

Filmography

Genre
Year
All 13 Films 3 TV Shows 10 Actor 13
Belaya polosa
Belaya polosa
Detective 2025, Russia
Teplyj veter s severa
Romantic 2025, Russia
Samozvanka
Samozvanka
Drama, Romantic 2025, Russia
Tayna Lilit
Tayna Lilit
2021, Russia
The Mistress of the Mountain
The Mistress of the Mountain
Romantic 2021, Russia
Commander's Bride
Commander's Bride
Comedy, Romantic 2020, Russia
Chernaya krov
Chernaya krov
Drama 2017, Russia
Karina Krasnaya
Karina Krasnaya
Romantic 2016, Russia
Nelegkoe schaste 5.4
Nelegkoe schaste
Romantic 2016, Russia
Provincialka
Provincialka
Drama, Romantic 2015, Russia
Zakrytaya shkola
Zakrytaya shkola
Thriller, Mystery 2011, Russia
From Moscow or Not 2
From Moscow or Not From Moscow or Not
Comedy, Romantic 2011, Russia
Passenger 6.4
Passenger Passazhirka
Drama, History, Adventure 2009, Russia
