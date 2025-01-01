Menu
Aleksey Koryakov
Aleksey Koryakov
Date of Birth
12 June 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
6.4
Passenger
(2009)
5.4
Nelegkoe schaste
(2016)
2.0
From Moscow or Not
(2011)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Detective
Drama
History
Mystery
Romantic
Thriller
Year
All
2025
2021
2020
2017
2016
2015
2011
2009
All
13
Films
3
TV Shows
10
Actor
13
Belaya polosa
Detective
2025, Russia
Teplyj veter s severa
Romantic
2025, Russia
Samozvanka
Drama, Romantic
2025, Russia
Tayna Lilit
2021, Russia
The Mistress of the Mountain
Romantic
2021, Russia
Commander's Bride
Comedy, Romantic
2020, Russia
Chernaya krov
Drama
2017, Russia
Karina Krasnaya
Romantic
2016, Russia
5.4
Nelegkoe schaste
Romantic
2016, Russia
Provincialka
Drama, Romantic
2015, Russia
Zakrytaya shkola
Thriller, Mystery
2011, Russia
2
From Moscow or Not
From Moscow or Not
Comedy, Romantic
2011, Russia
6.4
Passenger
Passazhirka
Drama, History, Adventure
2009, Russia
Watch trailer
