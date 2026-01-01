Menu
Alexandra Staden

Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor, Horror actor

Popular Films

Vanity Fair 6.7
Vanity Fair (2004)
Ten Minutes Older: The Cello 6.5
Ten Minutes Older: The Cello (2002)
The Task 4.6
The Task (2011)

Filmography

Genre
Year
The Task 4.6
The Task The Task
Horror 2011, USA
Vanity Fair 6.7
Vanity Fair Vanity Fair
Drama 2004, USA / Great Britain
Ten Minutes Older: The Cello 6.5
Ten Minutes Older: The Cello Ten Minutes Older: The Cello
Drama 2002, Germany / France / Great Britain
