Alexandra Staden
Kinoafisha
Persons
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor, Horror actor
Popular Films
6.7
Vanity Fair
(2004)
6.5
Ten Minutes Older: The Cello
(2002)
4.6
The Task
(2011)
Filmography
4.6
The Task
Horror
2011, USA
Watch trailer
6.7
Vanity Fair
Drama
2004, USA / Great Britain
6.5
Ten Minutes Older: The Cello
Drama
2002, Germany / France / Great Britain
