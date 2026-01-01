Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александра Стаден
Alexandra Staden
Киноафиша
Персоны
Александра Стаден
Александра Стаден
Alexandra Staden
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.7
Ярмарка тщеславия
(2004)
6.5
На 10 минут старше: виолончель
(2002)
4.6
Задание
(2011)
Фильмография Александра Стаден
Жанр
Все
Драма
Ужасы
Год
Все
2011
2004
2002
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
4.6
Задание
The Task
ужасы
2011, США
Смотреть трейлер
6.7
Ярмарка тщеславия
Vanity Fair
драма
2004, США / Великобритания
6.5
На 10 минут старше: виолончель
Ten Minutes Older: The Cello
драма
2002, Германия / Франция / Великобритания
