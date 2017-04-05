Memè Perlini

Menu
Date of Birth
8 December 1947
Age
69 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
5 April 2017
Occupation
Actor, Director, Writer
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Filmography

Genre
Year
As You Want Me 6.7
As You Want Me Come mi vuoi / As You Want Me
Comedy, Drama 1997, France / Italy
The Family 7.4
The Family La famiglia
Romantic, History, Musical, Drama, Biography 1986, France / Italy
