Memè Perlini
Date of Birth
8 December 1947
Age
69 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
5 April 2017
Occupation
Actor, Director, Writer
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero
Popular Films
7.4
The Family
(1986)
6.7
As You Want Me
(1997)
Filmography
6.7
As You Want Me
Come mi vuoi / As You Want Me
Comedy, Drama
1997, France / Italy
7.4
The Family
La famiglia
Romantic, History, Musical, Drama, Biography
1986, France / Italy
