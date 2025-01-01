Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Nikolaj Arcel
Awards
Awards and nominations of Nikolaj Arcel
Nikolaj Arcel
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Nikolaj Arcel
BAFTA Awards 2011
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
Venice Film Festival 2023
SIGNIS Award - Honorable Mention
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2012
Best Script
Winner
Best Script
Winner
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree