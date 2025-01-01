Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Nikolaj Arcel Awards

Awards and nominations of Nikolaj Arcel

Nikolaj Arcel
Awards and nominations of Nikolaj Arcel
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
SIGNIS Award - Honorable Mention
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2012 Berlin International Film Festival 2012
Best Script
Winner
Best Script
Winner
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more