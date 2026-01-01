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Kinoafisha
Persons
João Nicolau
Awards
Awards and nominations of João Nicolau
João Nicolau
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of João Nicolau
Cannes Film Festival 2013
Illy Prize
Winner
Venice Film Festival 2010
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2013
International
Nominee
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