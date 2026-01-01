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Kinoafisha Persons João Nicolau Awards

Awards and nominations of João Nicolau

João Nicolau
Awards and nominations of João Nicolau
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
Illy Prize
Winner
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2013 Tallinn Black Nights Film Festival 2013
International
Nominee
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