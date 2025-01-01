Menu
Awards and nominations of Aziz Ansari

Aziz Ansari
Golden Globes, USA 2018 Golden Globes, USA 2018
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018 Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
