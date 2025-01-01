Menu
Jason Winer
Awards
Jason Winer
About
Filmography
Awards
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Winner
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
