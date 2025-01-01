Menu
Kinoafisha Persons Malgorzata Szumowska Awards

Malgorzata Szumowska
Awards and nominations of Malgorzata Szumowska
Venice Film Festival 2020 Venice Film Festival 2020
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Winner
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Winner
Best Film
Nominee
 Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Best Film
Nominee
 Queer Lion
Nominee
Sundance Film Festival 2005 Sundance Film Festival 2005
World Cinema - Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2018 Berlin International Film Festival 2018
Jury Grand Prix
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2013 Berlin International Film Festival 2013
Reader Jury of the "Siegessäule"
Winner
Best Feature Film
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
