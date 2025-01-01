Меню
Персоны
Малгожата Шумовска
Награды
Награды и номинации Малгожаты Шумовска
Malgorzata Szumowska
Венецианский кинофестиваль 2020
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Победитель
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Сандэнс 2005
Мировое кино – драматургия
Номинант
Берлинале 2018
Гран-при жюри
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2015
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2013
Читательское жюри «Зигессойле»
Победитель
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
