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Emilis Welyvis
Emilis Welyvis Emilis Welyvis
Kinoafisha Persons Emilis Welyvis

Emilis Welyvis

Emilis Welyvis

Date of Birth
30 May 1979
Age
47 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Writer, Actor
Actor type
Comedy actor

Popular Films

BIX Almost Nirvana 8.2
BIX Almost Nirvana (2025)
The Generation of Evil 8.1
The Generation of Evil (2021)
Zero II 7.5
Zero II (2010)

Filmography

BIX Almost Nirvana 8.3
BIX Almost Nirvana BIX - beveik nirvana
Documentary 2025, Lithuania
ReEmigrantai 2 7.3
ReEmigrantai 2 ReEmigrantai 2
Comedy 2024, Lithuania
5.9
The Test Seima
Comedy 2023, Lithuania
The Generation of Evil 8.1
The Generation of Evil Piktųjų karta
Crime, Drama 2021, Lithuania
Guardians of the Night – The Vampire War 4.9
Guardians of the Night – The Vampire War Nochnye strazhi
Action, Fantasy 2016, Russia
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Redirected 6.9
Redirected Redirected
Thriller, Drama, Action 2014, Great Britain / Lithuania
Watch trailer
Zero II 7.5
Zero II Zero II
Thriller, Comedy 2010, Lithuania
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