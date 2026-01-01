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Emilis Welyvis
Emilis Welyvis
Kinoafisha
Persons
Emilis Welyvis
Emilis Welyvis
Emilis Welyvis
Date of Birth
30 May 1979
Age
47 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Writer, Actor
Actor type
Comedy actor
Popular Films
8.2
BIX Almost Nirvana
(2025)
8.1
The Generation of Evil
(2021)
7.5
Zero II
(2010)
Filmography
8.3
BIX Almost Nirvana
BIX - beveik nirvana
Documentary
2025, Lithuania
7.3
ReEmigrantai 2
ReEmigrantai 2
Comedy
2024, Lithuania
5.9
The Test
Seima
Comedy
2023, Lithuania
8.1
The Generation of Evil
Piktųjų karta
Crime, Drama
2021, Lithuania
4.9
Guardians of the Night – The Vampire War
Nochnye strazhi
Action, Fantasy
2016, Russia
Watch trailer
6.9
Redirected
Redirected
Thriller, Drama, Action
2014, Great Britain / Lithuania
Watch trailer
7.5
Zero II
Zero II
Thriller, Comedy
2010, Lithuania
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