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Kinoafisha Persons Dito Montiel Awards

Awards and nominations of Dito Montiel

Dito Montiel
Awards and nominations of Dito Montiel
Venice Film Festival 2006 Venice Film Festival 2006
Isvema Award
Winner
Critics' Week Award
Winner
Venice Film Festival 2015 Venice Film Festival 2015
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2006 Sundance Film Festival 2006
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
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