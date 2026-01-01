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Kinoafisha
Persons
Dito Montiel
Awards
Awards and nominations of Dito Montiel
Dito Montiel
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Awards
Awards and nominations of Dito Montiel
Venice Film Festival 2006
Isvema Award
Winner
Critics' Week Award
Winner
Venice Film Festival 2015
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2006
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
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