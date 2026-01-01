Menu
Adisorn Trisirikasem

Date of Birth
2 November 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actor, Director, Writer

Popular Films

Bangkok Traffic (Love) Story 7.4
Bangkok Traffic (Love) Story (2009)

Filmography

Bangkok Traffic (Love) Story 7.4
Bangkok Traffic (Love) Story
Romantic, Comedy 2009, Thailand
Romantic, Comedy 2009, Thailand
