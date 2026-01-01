Adisorn Trisirikasem

Menu
Date of Birth
2 November 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actor, Director, Writer
Popular Films
7.4
Bangkok Traffic (Love) Story
(2009)
Filmography
1
Films
1
Writer
1
Director
1
7.4
Bangkok Traffic (Love) Story
BTS: Bangkok Traffic (Love) Story
Romantic, Comedy
2009, Thailand
