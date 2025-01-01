Menu
Kinoafisha Persons Marco Pontecorvo Awards

Awards and nominations of Marco Pontecorvo

Marco Pontecorvo
Venice Film Festival 2008
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Best Film
Nominee
