Angela Schanelec
Awards
Awards and nominations of Angela Schanelec
Angela Schanelec
Awards
Awards and nominations of Angela Schanelec
Cannes Film Festival 2004
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1998
Un Certain Regard Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2023
Best Script
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2019
Best Director
Winner
Best Film
Nominee
