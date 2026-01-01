Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Adolf Bergunker Adolf Bergunker
Kinoafisha Persons Adolf Bergunker

Adolf Bergunker

Adolf Bergunker

Date of Birth
21 September 1906
Age
82 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
1 January 1989
Occupation
Director

Popular Films

Fathers and Sons 6.8
Fathers and Sons (1958)
Devochka, khochesh snimatsya v kino? 6.8
Devochka, khochesh snimatsya v kino? (1977)
Sluga dvukh gospod 6.6
Sluga dvukh gospod (1953)

Filmography

Genre
Year
Babushkin vnuk 6.1
Babushkin vnuk Babushkin vnuk
Family 1979, USSR
Devochka, khochesh snimatsya v kino? 6.8
Devochka, khochesh snimatsya v kino? Devochka, khochesh snimatsya v kino?
Romantic 1977, USSR
Fathers and Sons 6.8
Fathers and Sons Ottsy i deti
Drama 1958, USSR
Next to us 6.5
Next to us Ryadom s nami
Drama 1958, USSR
Sluga dvukh gospod 6.6
Sluga dvukh gospod Sluga dvukh gospod
Comedy 1953, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more