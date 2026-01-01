Menu
Adolf Bergunker
Adolf Bergunker
Adolf Bergunker
Adolf Bergunker
Date of Birth
21 September 1906
Age
82 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
1 January 1989
Occupation
Director
Popular Films
6.8
Fathers and Sons
(1958)
6.8
Devochka, khochesh snimatsya v kino?
(1977)
6.6
Sluga dvukh gospod
(1953)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Family
Romantic
Year
All
1979
1977
1958
1953
All
5
Films
5
Director
5
6.1
Babushkin vnuk
Babushkin vnuk
Family
1979, USSR
6.8
Devochka, khochesh snimatsya v kino?
Devochka, khochesh snimatsya v kino?
Romantic
1977, USSR
6.8
Fathers and Sons
Ottsy i deti
Drama
1958, USSR
6.5
Next to us
Ryadom s nami
Drama
1958, USSR
6.6
Sluga dvukh gospod
Sluga dvukh gospod
Comedy
1953, USSR
