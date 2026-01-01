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Адольф Бергункер Adolf Bergunker
Киноафиша Персоны Адольф Бергункер

Адольф Бергункер

Adolf Bergunker

Дата рождения
21 сентября 1906
Возраст
82 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
1 января 1989
Карьера
Режиссер

Популярные фильмы

Отцы и дети 6.8
Отцы и дети (1958)
Девочка, хочешь сниматься в кино? 6.8
Девочка, хочешь сниматься в кино? (1977)
Слуга двух господ 6.6
Слуга двух господ (1953)

Фильмография Адольф Бергункер

Жанр
Год
Бабушкин внук 5.9
Бабушкин внук Babushkin vnuk
семейный 1979, СССР
Девочка, хочешь сниматься в кино? 6.8
Девочка, хочешь сниматься в кино? Devochka, khochesh snimatsya v kino?
мелодрама 1977, СССР
Отцы и дети 6.8
Отцы и дети Ottsy i deti
драма 1958, СССР
Рядом с нами 6.5
Рядом с нами Ryadom s nami
драма 1958, СССР
Слуга двух господ 6.6
Слуга двух господ Sluga dvukh gospod
комедия 1953, СССР
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