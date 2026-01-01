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Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
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Фильмография
Адольф Бергункер
Adolf Bergunker
Киноафиша
Персоны
Адольф Бергункер
Адольф Бергункер
Adolf Bergunker
Дата рождения
21 сентября 1906
Возраст
82 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
1 января 1989
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
6.8
Отцы и дети
(1958)
6.8
Девочка, хочешь сниматься в кино?
(1977)
6.6
Слуга двух господ
(1953)
Фильмография Адольф Бергункер
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Год
Все
1979
1977
1958
1953
Все
5
Фильмы
5
Режиссер
5
5.9
Бабушкин внук
Babushkin vnuk
семейный
1979, СССР
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6.8
Девочка, хочешь сниматься в кино?
Devochka, khochesh snimatsya v kino?
мелодрама
1977, СССР
6.8
Отцы и дети
Ottsy i deti
драма
1958, СССР
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6.5
Рядом с нами
Ryadom s nami
драма
1958, СССР
6.6
Слуга двух господ
Sluga dvukh gospod
комедия
1953, СССР
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