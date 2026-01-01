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Poster of Devochka, khochesh snimatsya v kino?
6.8
Kinoafisha Films Devochka, khochesh snimatsya v kino?
6.8

Devochka, khochesh snimatsya v kino?

, 1977
Devochka, khochesh snimatsya v kino?
USSR / Romantic / 18+
Poster of Devochka, khochesh snimatsya v kino?
6.8

Cast

Marina Bugakova
Inga
Valentin Gaft
Valentin Gaft
Pavel Vladimirovich
Nikolay Volkov
Vasiliy Prokofievich - otets Ingi
Tatyana Shikhova
Vika
Ada Rogovtseva
Ada Rogovtseva
Vera Fyodorovna
Lyubov Virolaynen
mama Ingi
Lyubov Sokolova
Lyubov Sokolova
maty Very
Marina Tregubovich
Lyolka
Natalya Chetverikova
Malyar
Nikolay Fedortsov
Nikolay Fedortsov
Vladelets sobaki
Director Adolf Bergunker
Writer Yuriy Yakovlev
Composer Vladislav Kladnitskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1977
World premiere 1 June 1977
Release date
1 June 1977 Russia
17 August 1978 Bulgaria
12 November 1977 USA
Production Lenfilm Studio
Also known as
Devochka, khochesh snimatsya v kino?, Do You Want to Be an Actress, Girl?, Fetițo, vrei să joci în film?, Ingo, zagraj w filmie!, Tahdotko elokuvatähdeksi?, Tyttönen, haluatko filmitähdeksi?, Vill du vara med i en film?, Девочка, хочешь сниматься в кино?

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.4 IMDb
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