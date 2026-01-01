Similar films for Devochka, khochesh snimatsya v kino?
Ya svoboden, ya nichey Romantic
1994, Russia
5.0
First Time Married Romantic
1979, USSR
7.0
The Garden Was Full of Moon Romantic
2000, Russia
7.0
Aelita, Do Not Pester Men! Romantic
1989, USSR
5.0
Sympathy Seeker Comedy, Romantic
1997, Russia
7.0
About Love Romantic, Drama
1970, USSR
7.0
Lost in Siberia Drama, Romantic
1991, USSR / Great Britain
6.0
The Woman who Sings Musical, Romantic
1978, USSR
5.0
Prityazhenie Thriller, Romantic
2009, Ukraine
6.0