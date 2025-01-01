Menu
Susanna White
Awards
Awards and nominations of Susanna White
Susanna White
Awards
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2006
Best Drama Serial
Winner
Best Drama Serial
Winner
BAFTA Awards 2013
Mini-Series
Nominee
Mini-Series
Nominee
