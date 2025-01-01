Menu
Awards and nominations of Susanna White

Susanna White
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
Best Drama Serial
Winner
Best Drama Serial
Winner
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Mini-Series
Nominee
 Mini-Series
Nominee
