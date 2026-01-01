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Kinoafisha Persons Kim Darby Awards

Awards and nominations of Kim Darby

Kim Darby
Awards and nominations of Kim Darby
Golden Globes, USA 1970 Golden Globes, USA 1970
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in Comedy or Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1970 BAFTA Awards 1970
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Nominee
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