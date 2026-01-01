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Kseniya Katalymova
Kseniya Katalymova Kseniya Katalymova
Kinoafisha Persons Kseniya Katalymova

Kseniya Katalymova

Kseniya Katalymova

Date of Birth
28 July 1978
Age
48 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Mir! Druzhba! Zhvachka! 7.5
Mir! Druzhba! Zhvachka! (2020)
Otkrytyj brak 7.2
Otkrytyj brak (2023)
Olga 6.7
Olga (2016)

Filmography

Na ldy
Na ldy
Drama, Detective 2026, Russia
Holod
Holod
Crime, Drama 2026, Russia
Tik-tak 4.3
Tik-tak
Comedy, Drama 2025, Russia
Watch trailer
Otkrytyj brak 7.2
Otkrytyj brak
Comedy, Romantic 2023, Russia
Ispravlenie i Nakazanie 5.9
Ispravlenie i Nakazanie
Comedy 2022, Russia
Mir! Druzhba! Zhvachka! 7.5
Mir! Druzhba! Zhvachka!
Drama, Comedy 2020, Russia
Patriot 6.1
Patriot
Comedy 2020, Russia
Olga 6.7
Olga
Comedy 2016, Russia
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