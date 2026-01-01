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Kseniya Katalymova
Kseniya Katalymova
Kinoafisha
Persons
Kseniya Katalymova
Kseniya Katalymova
Kseniya Katalymova
Date of Birth
28 July 1978
Age
48 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.5
Mir! Druzhba! Zhvachka!
(2020)
7.2
Otkrytyj brak
(2023)
6.7
Olga
(2016)
Filmography
Na ldy
Drama, Detective
2026, Russia
Holod
Crime, Drama
2026, Russia
4.3
Tik-tak
Comedy, Drama
2025, Russia
Watch trailer
7.2
Otkrytyj brak
Comedy, Romantic
2023, Russia
5.9
Ispravlenie i Nakazanie
Comedy
2022, Russia
7.5
Mir! Druzhba! Zhvachka!
Drama, Comedy
2020, Russia
6.1
Patriot
Comedy
2020, Russia
6.7
Olga
Comedy
2016, Russia
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