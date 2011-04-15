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Poster of Svadba po obmenu
6.0
Svadba po obmenu - Trailer 2
Kinoafisha Films Svadba po obmenu
6.0

Svadba po obmenu

, 2011
Svadba po obmenu
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Svadba po obmenu
6.0
Svadba po obmenu - Trailer 2
Svadba po obmenu  Trailer 2

Cast

Leonid Bichevin
Leonid Bichevin
Ekaterina Vilkova
Ekaterina Vilkova
Sonya Olkhovskaya
Fyodor Bondarchuk
Fyodor Bondarchuk
Ruslan Boguslavskiy
Maksim Matveev
Maksim Matveev
Sasha
Ararat Keshchyan
Ararat Keshchyan
Garik
Mariya Kozhevnikova
Mariya Kozhevnikova
Kristina
Kseniya Katalymova
Kseniya Katalymova
Rita
Inga Strelkova-Oboldina
Inga Strelkova-Oboldina
Vika
Anna Ardova
Anna Ardova
Kristina Asmus
Kristina Asmus
Olesya
Gennady Avramenko
Gennady Avramenko
Paparazzi
Director Dmitriy Grachev, Dmitriy Grachev
Writer Alena Alova, Mikhail Durnenkov, Evgeniy Kazachkov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2011
World premiere 15 April 2011
Release date
15 April 2011 Russia Централ Партнершип 16+
21 April 2011 Belarus
21 April 2011 Kazakhstan
11 November 2011 USA
21 April 2011 Ukraine
Budget 66,000,000 RUR
Worldwide Gross $2,649,271
Production Central Partnership
Also known as
Svadba po obmenu, Brides in Exchange, Mire la schimb, Vahetuspulm, Vedybų mainai, Свадьба по обмену, Exchange Wedding

Film rating

6.0
Rate 17 votes
4.9 IMDb
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Svadba po obmenu - Trailer 2
Svadba po obmenu Trailer 2
Svadba po obmenu - Trailer
Svadba po obmenu Trailer
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