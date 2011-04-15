Cast
Cast and Crew
Writer
Alena Alova, Mikhail Durnenkov, Evgeniy Kazachkov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2011
World premiere
15 April 2011
Release date
|15 April 2011
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|21 April 2011
|Belarus
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|21 April 2011
|Kazakhstan
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|11 November 2011
|USA
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|21 April 2011
|Ukraine
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Budget
66,000,000 RUR
Worldwide Gross
$2,649,271
Production
Central Partnership
Also known as
Svadba po obmenu, Brides in Exchange, Mire la schimb, Vahetuspulm, Vedybų mainai, Свадьба по обмену, Exchange Wedding