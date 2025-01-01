Menu
Awards and nominations of Roger Vadim

Roger Vadim
Venice Film Festival 1966 Venice Film Festival 1966
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1957 Berlin International Film Festival 1957
Golden Berlin Bear
Nominee
