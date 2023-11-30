Menu
Anatoliy Gorohov
Anatoliy Gorohov
Date of Birth
7 April 1938
Age
85 years old
Zodiac sign
Aries
Date of death
30 November 2023
Popular Films
8.0
Bremenskie muzykanty
(1969)
7.8
Po sledam bremenskikh muzykantov
(1971)
6.9
Katerok
(1970)
Filmography
Genre
All
Animation
Fairy Tale
Family
Fantasy
Musical
Short
Year
All
1972
1971
1970
1969
All
4
Films
4
Actor
4
6.3
Russkie napevy
Russkie napevy
Animation
1972, USSR
7.8
Po sledam bremenskikh muzykantov
Po sledam bremenskikh muzykantov
Musical, Animation, Fantasy, Family
1971, USSR
6.9
Katerok
Katerok
Animation, Short
1970, USSR
8
Bremenskie muzykanty
Bremenskie muzykanty
Family, Animation, Musical, Fairy Tale
1969, USSR
Watch trailer
