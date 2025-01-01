Menu
Awards and nominations of Bob Peterson

Bob Peterson
Academy Awards, USA 2010 Academy Awards, USA 2010
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2004 Academy Awards, USA 2004
Best Original Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2004 BAFTA Awards 2004
Best Screenplay (Original)
Nominee
