Bob Peterson
Awards
Bob Peterson
Awards and nominations of Bob Peterson
Academy Awards, USA 2010
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2004
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
BAFTA Awards 2010
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2004
Best Screenplay (Original)
Nominee
