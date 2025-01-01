Menu
Kinoafisha Persons Gillo Pontecorvo Awards

Awards and nominations of Gillo Pontecorvo

Gillo Pontecorvo
Academy Awards, USA 1969 Academy Awards, USA 1969
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Venice Film Festival 2000 Venice Film Festival 2000
Pietro Bianchi Award
Winner
Venice Film Festival 1966 Venice Film Festival 1966
Golden Lion
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Award of the City of Venice
Winner
