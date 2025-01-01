Menu
Gillo Pontecorvo
Awards
Awards and nominations of Gillo Pontecorvo
Gillo Pontecorvo
Academy Awards, USA 1969
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Venice Film Festival 2000
Pietro Bianchi Award
Winner
Venice Film Festival 1966
Golden Lion
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Award of the City of Venice
Winner
