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Kinoafisha
Persons
Pernilla August
Awards
Awards and nominations of Pernilla August
Pernilla August
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Pernilla August
Cannes Film Festival 1992
Best Actress
Winner
Venice Film Festival 2010
International Critics' Week Award
Winner
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
Winner
Berlin International Film Festival 2004
Outstanding Artistic Achievement
Winner
Outstanding Artistic Achievement
Winner
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