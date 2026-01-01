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Kinoafisha Persons Pernilla August Awards

Awards and nominations of Pernilla August

Pernilla August
Awards and nominations of Pernilla August
Cannes Film Festival 1992 Cannes Film Festival 1992
Best Actress
Winner
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
International Critics' Week Award
Winner
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
Winner
Berlin International Film Festival 2004 Berlin International Film Festival 2004
Outstanding Artistic Achievement
Winner
Outstanding Artistic Achievement
Winner
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